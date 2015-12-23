МЗС попереджає про зростання рівня терористичних загроз у Тунісі напередодні свят

Про це повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

У зв’язку із зростанням напередодні Новорічних свят рівня терористичних загроз у Туніській Республіці МЗС наполегливо рекомендує громадянам України, які перебувають на території цієї країни, виявляти підвищену пильність та обережність, утримуватися від відвідування місць масового скупчення людей, зокрема великих торговельно-розважальних комплексів, культових споруд, відомих історичних пам'яток тощо.

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Рекомендується мати при собі документи, які посвідчують особу та підтверджують законність перебування в Тунісі, а також неухильно виконувати вимоги і вказівки представників місцевих правоохоронних органів.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації на території Тунісу, загрози життю та здоров’ю громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Туніській Республіці за телефоном +216-24-600-389 (працює цілодобово), або на «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57.