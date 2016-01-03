У Білому домі окреслили терміни прийняття рішення про візит Обами на Кубу

Про це заявив радник президента з національної безпеки Америки Бен Родс, передає Reuters.

Він зазначив, що Вашингтон хотів би побачити на Кубі зміни у кращу сторону в сфері прав людини, а також щоб приватним компаніям дозволили працювати в цій країні.

"Кубі також необхідно надати своїм громадянам більший доступ до інформації та інтернету", - наголосив Родс.

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Нагадаємо, 20 липня США і Куба офіційно відновили дипломатичні відносини, перервані понад 50 років тому після революції на Острові Свободи.