У Білому домі окреслили терміни прийняття рішення про візит Обами на Кубу
03:50, 03 січня 2016Світ
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Білий дім прийме рішення про поїздку президента США Барака Обами на Кубу протягом найближчих пару місяців.
REUTERS
Про це заявив радник президента з національної безпеки Америки Бен Родс, передає Reuters.
Він зазначив, що Вашингтон хотів би побачити на Кубі зміни у кращу сторону в сфері прав людини, а також щоб приватним компаніям дозволили працювати в цій країні.
"Кубі також необхідно надати своїм громадянам більший доступ до інформації та інтернету", - наголосив Родс.
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Нагадаємо, 20 липня США і Куба офіційно відновили дипломатичні відносини, перервані понад 50 років тому після революції на Острові Свободи.
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