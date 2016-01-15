Прем'єр-міністр Македонії подав у відставку

Прем'єр-міністр Македонії Никола Ґруєвський подав у відставку відповідно до угоди з опозицією про проведення дострокових парламентських виборів в країні.

Як повідомляє Радіо Свобода, за словами спікера парламенту, перед голосуванням за відставку мають відбутися переговори лідерів політичних сил македонського парламенту з єврокомісаром з питань розширення Йоганнесом Ганом.

Очікується, що сьогодні Ган зустрінеться з Ґруєвським і лідерами опозиції щодо реалізації угоди, укладеної за посередництва Євросоюзу в липні минулого року.

За домовленостями з опозицією, консерватор Ґруєвський має піти у відставку за 100 днів перед виборами, призначеними на 24 квітня 2016 року.

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У травні в Македонії відбулися масові протести після оприлюднення відеозаписів чи записів телефонних розмов, з яких випливає, що міністри обговорювали, як фальсифікувати результати виборів, а поліція прослуховувала розмови опозиційних діячів, незалежних журналістів та активістів громадських організацій. Крім того, із записів випливало, що голова уряду і його співробітники нібито приховували вчинене поліцейським у 2011 році вбивство.

Ґруєвський, який обіймає посаду з 2006 року, заперечував звинувачення.

Для розслідування скандалу має бути призначений спеціальний прокурор.