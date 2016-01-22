Опитування: 60% чехів проти прийняття біженців із зони бойових дій

Третина опитаних вважає, що приймати мігрантів можна тільки до періоду закінчення військового конфлікту. Такі дані стали відомі з опитування, проведеного Центром дослідження громадської думки (CVVM), пише Радіо Прага.

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Лише 2% опитаних вважають, що необхідно прийняти мігрантів і дозволити їм укоренитися в Чехії. Порівняно з вересневим опитуванням, число тих, хто вважає, що біженців приймати не потрібно взагалі, зросла на 8 %.

Позиція щодо прийняття біженців принципово не відрізняється залежно від віку чи статі. 82% населення Чехії розглядає біженців як значну загрозу для країни.