Опитування: 60% чехів проти прийняття біженців із зони бойових дій
13:42, 22 січня 2016Світ
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На думку 60 % населення Чеської Республіки, країна взагалі не повинна приймати жодних біженців, навіть з місць, охоплених військовими діями.
Чехи виявилися не гостинними до біженців / flickr.com/photos/james_clear
Третина опитаних вважає, що приймати мігрантів можна тільки до періоду закінчення військового конфлікту. Такі дані стали відомі з опитування, проведеного Центром дослідження громадської думки (CVVM), пише Радіо Прага.
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Лише 2% опитаних вважають, що необхідно прийняти мігрантів і дозволити їм укоренитися в Чехії. Порівняно з вересневим опитуванням, число тих, хто вважає, що біженців приймати не потрібно взагалі, зросла на 8 %.
Позиція щодо прийняття біженців принципово не відрізняється залежно від віку чи статі. 82% населення Чехії розглядає біженців як значну загрозу для країни.
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