Прем'єр Франції: міграційна криза загрожує майбутньому Європи

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс в інтерв'ю Бі-бі-сі. Він наголосив, що міграційна криза ставить під загрозу майбутнє Європи як такої. У зв'язку з цим французький прем'єр закликав посилити контроль на зовнішніх кордонах Євросоюзу.

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Мануель Вальс не став прямо критикувати канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка погодилася прийняти мігрантів. Французький прем'єр назвав її вчинок мужнім, але зазначив, що в результаті мігранти отримали неправильний сигнал.

На думку Мануеля Вальса, заяви лідерів держав про готовність прийняти мігрантів моментально привертають їхню увагу і провокують збільшення потоку біженців до Європи, що загрожує соціальними та демографічними проблемами.

Французький прем'єр також торкнувся теми міжнародного тероризму. Він пообіцяв, що посилені заходи безпеки, запроваджені у Франції після серії гучних терактів, не будуть скасовані до остаточного розгрому екстремістського угруповання "Ісламська держава".