Лукашенко заявив про готовність Білорусі застосувати військову силу

Про це він заявив на засіданні Ради безпеки з питання розгляду військової доктрини Білорусі, передає Белта.

"Ми можемо публічно підтвердити нашу миролюбну політику і відсутність ворожості до інших держав. Разом з тим заявити про рішучість у відстоюванні своїх національних інтересів. У тому числі, якщо буде потрібно, із застосуванням усієї військової організації держави", - зазначив Лукашенко.

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Водночас він констатував, що пряма військова загроза Білорусі відсутня.

"Посилилися суперечності між Російською Федерацією та державами - членами НАТО, якщо не сказати більше. І між ними опинилися ми, як між молотом і ковадлом", - сказав Лукашенко.