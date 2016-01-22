Росія формує нові дивізії у відповідь на активізацію військових навчань НАТО

Про це заявив головнокомандувач Сухопутних військ Росії генерал-полковник Олег Салюков, передає "Крим.Реалії".

"У 2016 році будуть сформовані три дивізії на західному напрямку і одна – на центральному", – зазначив Салюков.

Він уточнив, що нові дивізії формуватимуться на основі бригад, які вже існують.

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Генерал-полковник Салюков також заявив, що Росія проводитиме сім спільних військових навчань із зарубіжними країнами в 2016 році, в тому числі вперше – із Пакистаном.

Нагадаємо, раніше сьогодні Салюков заявив, що якщо буде поставлено таке завдання, то Росія готова розмістити сухопутні війська в окупованому Криму.