На півдні Туреччини розбився американський безпілотник

Представники влади ретельно оглянули поле, на якому розбився безпілотник, поліція зробила на місці пригоди усі необхідні заходи безпеки, пише hurriyetdailynews.com.

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Один зі свідків розповів, що чув звук вибуху, після чого об'єкт розбився в полі. Влада на авіабазі підтвердила, що безпілотник належав США.

Як повідомляв УНІАН, американські військові не виключають, що вже в цьому році біля демаркаційної лінії, що розділяє Південну і Північну Кореї, можуть з'явитися ударні і розвідувальні безпілотні літальні апарати типу MQ-1C Grey Eagle.