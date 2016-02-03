На півдні Туреччини розбився американський безпілотник
14:26, 03 лютого 2016Світ
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Військовий безпілотник, що належить США, розбився в полі після зльоту з авіабази Інджирлік в південній турецькій провінції Адана.
БПЛА впав невдовзі пізля зльоту / Скріншот: haberturk.com
Представники влади ретельно оглянули поле, на якому розбився безпілотник, поліція зробила на місці пригоди усі необхідні заходи безпеки, пише hurriyetdailynews.com.
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Один зі свідків розповів, що чув звук вибуху, після чого об'єкт розбився в полі. Влада на авіабазі підтвердила, що безпілотник належав США.
Як повідомляв УНІАН, американські військові не виключають, що вже в цьому році біля демаркаційної лінії, що розділяє Південну і Північну Кореї, можуть з'явитися ударні і розвідувальні безпілотні літальні апарати типу MQ-1C Grey Eagle.
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