Прес-секретар Кадирова заявив про відсутність спецназу з Чечні в тилу ІДІЛ
Глава Чечні Рамзан Кадиров, за словами його прес-секретаря Альві Карімова, ніколи не говорив, що в Сирії воюють співробітники чеченського спецпідрозділу.
"Рамзан Кадиров не говорив ні про який "чеченський спецназ". Підрозділи є тільки у силових відомств РФ. І він не вів мову про якусь наземну силову операцію, в якій нібито бере участь "чеченський спецназ". У Сирії знаходяться виключно за своєю ініціативою певні молоді люди. Їх ніхто не відправляв. Вони кудись повідомляють відому їм інформацію, яка становить оперативний інтерес. І вона виявляється корисною", — сказав Карімов, повідомляє РИА Новости.
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Він також не виключив, що в Сирії можуть знаходитися ті, чиє завдання — пошук і ліквідація кровників, причетних до вбивства рідних і близьких.
Як повідомляв УНІАН, Кадиров розповів про "чеченський спецназ в тилу ІДІЛ" в Сирії. За його словами, у чеченського спецназу є втрати, також він говорив, що вдалося створити розгалужену агентурну мережу "безпосередньо в ІД, куди були направлені кращі бійці республіки".