Прес-секретар Кадирова заявив про відсутність спецназу з Чечні в тилу ІДІЛ

"Рамзан Кадиров не говорив ні про який "чеченський спецназ". Підрозділи є тільки у силових відомств РФ. І він не вів мову про якусь наземну силову операцію, в якій нібито бере участь "чеченський спецназ". У Сирії знаходяться виключно за своєю ініціативою певні молоді люди. Їх ніхто не відправляв. Вони кудись повідомляють відому їм інформацію, яка становить оперативний інтерес. І вона виявляється корисною", — сказав Карімов, повідомляє РИА Новости.

Читайте також"Під прицілом" Кадирова: Російський опозиціонер Касьянов попросив ФСБ порушити кримінальну справу

Він також не виключив, що в Сирії можуть знаходитися ті, чиє завдання — пошук і ліквідація кровників, причетних до вбивства рідних і близьких.

Як повідомляв УНІАН, Кадиров розповів про "чеченський спецназ в тилу ІДІЛ" в Сирії. За його словами, у чеченського спецназу є втрати, також він говорив, що вдалося створити розгалужену агентурну мережу "безпосередньо в ІД, куди були направлені кращі бійці республіки".