"Під прицілом": У Путіна знову відмовилися коментувати публікацію Кадирова в Instagram

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков залишив відеоролик, на якому лідер ПАРНАС Михайло Касьянов зображений в перехресті прицілу, без коментарів, пише Лента.ру.

"Як і раніше, я не буду що-небудь говорити про Кадирова", — заявив він.

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Як зазначається, днем раніше Пєсков заявив, що не стежить за оновленнями на сторінці глави Чечні в соціальній мережі, але обіцяв звернути на них увагу.

Як відомо, у ніч на 1 лютого глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео з Михайлом Касьяновим і Володимиром Кара-Мурзою "під прицілом". Пост був розміщений в його Instagram.

"Касьянов приїхав у Страсбург за грошима для російської опозиції". Хто не зрозумів, той зрозуміє", — йдеться в повідомленні Кадирова.