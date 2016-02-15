Кім Чен Ин заявив, що КНДР має запускати "більше супутників"

Лідер КНДР Кім Чен Ин в ході бенкету на честь тих, хто брав участь у запуску ракети-носія 7 лютого, заявив про необхідність «запускати більше робочих супутників», передає Росбалт з посиланням на агентство ЦТАК.

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«Успішний запуск космічного апарата в інтересах революції і незалежності вселив впевненість у народ КНДР і завдав удару по її ворогам, які намагаються блокувати розвиток країни», - сказав він.

Після офіційної частини відбувся також виступ популярної в КНДР поп-групи «Моранбон».