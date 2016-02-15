В окупованому Криму російські військові відпрацювали удари по наземних цілях

Як повідомляє прес-служба відомства, вертолітники Південного військового округу Росії вразили наземні цілі на полігонах окупованого півострова, повідомляє "Крим.Реалії".

«В ході виконання поставлених завдань вертолітники виконали вогневе ураження наземних цілей, провели висадку тактичного повітряного десанту в денних і нічних умовах», – йдеться в повідомленні.

За даними російського міністерства, екіпажі в цілому здійснили понад 50 бойових вильотів, виконавши близько 100 бойових завдань. Були задіяні вертольоти Мі-8МТВ5, Мі-8АМТШ, Мі-28-Н», Мі-35М, Мі-24.

Читайте такожКорабель Чорноморського флоту РФ з крилатими ракетами прибуде з окупованого Криму до Сирії - ЗМІ

«При ураженні наземних цілей на полігонах Серноводське в Ставропольському краї, Тарсько в Північній Осетії і Кончекській у Криму було витрачено понад 2 тис. авіаційних боєприпасів, у тому числі некеровані авіаційні ракети "НАР" С-8, снаряди для авіагармат, керовані протитанкові ракети «Штурм» і «Атака». Транспортні вертольоти провели висадку близько 20 груп спеціального призначення та військової розвідки. Загальний наліт екіпажів склав понад 150 годин», – сказано в повідомленні.

Читайте такожЧубаров підтримав громадську ініціативу щодо блокування російських фур в Україні

Після виконання завдань раптової перевірки боєготовності, екіпажі вертольотів повернулися в пункт постійного базування, зазначили у відомстві.