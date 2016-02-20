КНДР провела військові навчання біля кордонів Південної Кореї

В суботу, 20 лютого, Північна Корея провела артилерійські військові навчання поруч з південнокорейським островом Пеннендо в Жовтому морі, повідомляє ZN.UA з посиланням на Yonhapnews.

За свідченнями місцевих жителів, артилерія КНДР здійснила від трьох до чотирьох залпів. Повідомляється, що дані артилерійські удари не завдавалися по території Південної Кореї.

Зазначається, що на даний момент на острові Пеннендо ще діє режим можливої евакуації, а також всім рибальським суднам наказано повернутися в порти.

У ніч на 7 лютого КНДР здійснила черговий запуск балістичної ракети дальнього радіусу дії, заявивши про запуск штучного супутника Землі.

У Південній Кореї скликали термінову нараду після отримання інформації про запуск ракети.

Разом з тим, держсекретар США Джон Керрі засудив запуск ракети і назвав його "грубим порушенням" резолюцій Радбезу ООН. Він закликав до прийняття заходів, які б показали рішучість світового співтовариства вирішити проблему північнокорейської ядерної та ракетної програм.

Президент США Барак Обама, у четвер, 18 лютого, підписав закон, що розширює санкції проти КНДР.