США та Південна Корея провели військові навчання проти нападу субмарин КНДР

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Повідомляється, що підводна частина навчань почалися в суботу, 13 лютого, в Японському морі і завершилася в той же день.

Однак, країни проведуть ще маневри з використанням авіації для пошуку і знищення субмарин противника.

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Також США направили до берегів Південної Кореї авіаносець класу "Німіц" Джон Стенніс для участі у спільних навчаннях наступного місяця.