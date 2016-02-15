США та Південна Корея провели військові навчання проти нападу субмарин КНДР
03:39, 15 лютого 2016Світ
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США та Південна Корея провели військові навчання по відбиттю потенційного нападу субмарин Північної Кореї.
REUTERS
Про це повідомляє агентство Yonhap.
Повідомляється, що підводна частина навчань почалися в суботу, 13 лютого, в Японському морі і завершилася в той же день.
Однак, країни проведуть ще маневри з використанням авіації для пошуку і знищення субмарин противника.
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Також США направили до берегів Південної Кореї авіаносець класу "Німіц" Джон Стенніс для участі у спільних навчаннях наступного місяця.
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