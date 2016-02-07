КНДР запустила ракету дальньої дії

Про це повідомило в неділю південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на місцеве Міністерство оборони, передає "Лента.ру".

Інформацію про запуск підтвердили і в канцелярії прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

Запуск ракети відбувся в 9:31 за місцевим часом (2:31 за Києвом). Повідомлялося, що ракета рухається на південь і має пролетіти над архіпелагом Сакісіма.

У Токіо відзначили, що Сили самооборони готові збити ракету, якщо вона буде представляти небезпеку для Японії.

У Пентагоні заявили, що американські військові «відстежують ситуацію».

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В кінці січня Північна Корея повідомила ООН про намір до 25 лютого запустити власний супутник. Офіційно оголошено, що це має послужити розвитку північнокорейської ракетної техніки дальньої дії.

Цей намір викликав різкий протест Японії і США. Міністр оборони Японії Ген Накатані наказав підготувати ППО країни до знищення північнокорейської ракети. Влада США заявили про намір посилити санкції відносно Пхеньяну, якщо він не відмовиться від свого задуму.

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Різка реакція світової громадськості на плани КНДР щодо освоєння космічного простору пов'язана з тим, що використовувані для доставки супутника носії створені на основі балістичних ракет дальнього радіусу дії. Успішний запуск супутника буде означати просування Пхеньяну в технології доставки бойових зарядів на далекі відстані.

12 січня Центральне телеграфне агентство КНДР повідомило, що північнокорейські балістичні ракети відтепер можуть бути оснащені боєголовками з термоядерним зарядом. Про те, що такий заряд пройшов успішні випробування, Пхеньян офіційно оголосив 6 січня.