Росія не видобуватиме нафти ні більше, ні менше

У найближчі роки рівень видобутку нафти в РФ не падатиме і залишиться на колишньому рівні. Таку думку голова Газпрому Олексій Міллер висловив, виступаючи перед журналістами в Баку. "Цього року, мабуть, видобуток залишиться на тому ж рівні, що й раніше", - сказав він.

При цьому, на думку О.Міллера, в наступні роки також не слід чекати істотного зростання обсягів нафтовидобутку в РФ.

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