Армія Асада захоплює нові території, незважаючи на перемир'я - сирійська опозиція

Про це заявило сирійське опозиційне угрупування "Джейш аль-Іслам", передає Reuters.

"Є великі порушення з боку режиму (Асада - Ред.). Його армія використовує всі види зброї, зокрема, літаки і касетні бомби, в деяких районах взагалі зайняла дуже важливі стратегічні напрямки," - заявив представник угрупування і член комітету з ведення переговорів Мохамад Аллуш.

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Нагадаємо, раніше було опубліковано спільну заяву США та Росії щодо Сирії, згідно з якою перемир'я в країні настає 27 лютого, однак воно не буде поширюватися на "Ісламську державу", "Джебхат ан-Нусру" та інші формування, визнані ООН терористичними.

Сирійська опозиція заявила, що також підтримає режим тиші, але спочатку – строком на два тижні.