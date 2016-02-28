Сирійська опозиція повідомила ООН про порушення перемир'я з боку Асада і Росії

23:13, 28 лютого 2016
Світ
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Сирійська опозиція у неділю, 28 лютого повідомила Організацію Об'єднаних Націй (ООН) про порушення умов перемир’я з боку сирійського уряду і союзної йому Росії та зазначила, що такі дії унеможливлять відновлення мирних переговорів.

REUTERS

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У листі на ім'я генерального секретаря ООН Пан Гі Муна опозиційний Вищий комітет з переговорів наголосив, що порушення умов припинення вогню може підірвати "міжнародні зусилля із забезпечення продовження перемир'я" і призведе до зриву політичного процесу, передбаченого резолюціями Радбезу ООН.

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"Метою домовленості про тимчасове перемир'я є (...) допомога в реалізації гуманітарних статейрезолюції Радбезу ООН 2254. Утім, відсутність прогресу в цьому питанні спонукатиме нас до пошуку інших шляхів захисту сирійського народу. Тому Рада Безпеки ООН повинна висловити тверду позицію з цього приводу, перш ніж буде запізно", - йдеться в листі, який цитує агентство Reuters.

Згідно з умовами припинення вогню, мирні жителі повинні мату змогу отримувати гуманітарну допомогу.

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Як повідомляв УНІАН, військові літаки в неділю атакували 6 міст в сирійській провінції Алеппо. В опозиції заявляють, що бомбардування вели російські літаки, що підтримують армію Асада. Але представники Обсерваторії, які відстежують ситуацію, кажуть, що ідентифікувати їх однозначно не вдалося.

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