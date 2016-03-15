Палата представників США визнала геноцидом знищення ІД християн та інших меншин

Як передає FoxNews, документ підтримали 383 депутата, жоден не проголосував проти.

"Коли ІДІЛ систематично знищує християн, єзидів та інші етнічні та релігійні меншини, це не тільки серйозна несправедливість, але і загроза цивілізації як такої. Ми повинні назвати насильство своїм ім'ям - геноцидом", - заявив один з ініціаторів резолюції республіканець Джеф Фортенберрі.

У свою чергу спікер Палати представників Пол Райан закликав адміністрацію президента Барака Обами вжити заходів у світлі недавніх нападів ІД на християн.

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"Минулого тижня бойовики ІДІЛ вбили 16 людей, включаючи 4 католицьких черниць в будинку престарілих в південному Ємені. Це останнє з низки жорстоких нападів, скоєних ІДІЛ проти християн та інших меншин. Тим не менше адміністрація досі не назвала це тим, чим воно є, - геноцидом", - сказав він.

Повідомляється, що це питання також буде розглянуте й Сенатом США.

Крім того, Палата представників 392 голосами (при 3 проти) підтримала створення міжнародного трибуналу, який би стосувався "звірств режиму Асада, ІДІЛ та пов'язаних груп".

Також зазначається, що як мінімум троє з претендентів на номінацію кандидатами в президенти США - республіканці Марко Рубіо, Тед Круз і демократка Хілларі Клінтон - вже закликали адміністрацію Обами визнати звірства ІД проти християн геноцидом.

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