Виведення російської авіації із Сирії (фоторепортаж)

Глава РФ пояснив це тим, що завдання, які ставилися перед військовими в Сирії, «в цілому виконані».

Вже 15 березня перша група російських літаків покинула сирійську авіабазу в Хмейміме, повідомляє РБК.

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Літаки вирушили до місця постійного базування. Серед них — аеродроми в Ахтубінську в Астраханській області, Балтіморі у Воронезькій області, Липецьку-2 в Липецькій області та Морозовску в Ростовській області.