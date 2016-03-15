Виведення російської авіації із Сирії (фоторепортаж)
18:41, 15 березня 2016Світ
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Президент Росії Володимир Путін 14 березня доручив почати виведення основної частини угруповання Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії з Сирії.
REUTERS
Глава РФ пояснив це тим, що завдання, які ставилися перед військовими в Сирії, «в цілому виконані».
Вже 15 березня перша група російських літаків покинула сирійську авіабазу в Хмейміме, повідомляє РБК.
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Літаки вирушили до місця постійного базування. Серед них — аеродроми в Ахтубінську в Астраханській області, Балтіморі у Воронезькій області, Липецьку-2 в Липецькій області та Морозовску в Ростовській області.
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