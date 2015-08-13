Корпус НАТО у польському Щеціні очолить німецький генерал

Цю посаду йому передасть польський генерал броні Богуслав Самоль, який здійснював командування над військовою частиною з грудня 2012 року, повідомляє Польське радіо. У церемонії візьме участь президент Польщі Анджей Дуда.

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Каденції командирів Корпусу тривають 3 роки і циклічно обіймаються польськими і німецькими генералами. Посада заступника та глави штабу також обіймають ротаційним шляхом військові з Данії, Німеччини та Польщі – країн, які в 1999 році створили військову частину у Щеціні.

На сьогодні Міжнародний північно-східний корпус перебуває на етапі переходу до структури командування високої бойової готовності.

Солдати зі Щеціна візьмуть участь у найбільших в історії НАТО маневрах Compact Eagle-2015, що відбудуться у листопаді на полігонах в місцевостях Зегже та Мінськ Мазовєцький.

Найпізніше перед самітом НАТО у Варшаві, який відбудеться 8–9 липня 2016 року, частина повинна довести свої оперативні можливості у командуванні так званими "передовими ударними силами".

На сьогодні у Щеціні перебувають військові із 16 країн НАТО.