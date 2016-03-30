Болгарія хоче закупити кораблі та ескадрилью з 12-19 винищувачів

Уряд Болгарії в середу схвалив три проекти, які передбачають закупівлю винищувачів та кораблів на 3 млрд левів (1,5 млрд євро).

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Novinite.

Зокрема, за словами міністра оборони країни Ніколая Ненчева, уряд планує купити ескадрилью з 12-19 винищувачів вартістю 800-900 млн левів (€400-€450 млн).

Читайте такожВинищувачі НАТО супроводжували літак міністра оборони Росії над Балтійським морем - ЗМІ

Болгарія також планує придбати 4-6 нових двигунів для винищувачів МіГ-29.

За словами Ненчева, наразі повітряний простір Болгарії захищають 7 військових літаків, а після купівлі двигунів їх стане 12.

Окрім того, затверджені проекти передбачають придбання 2 патрульних катерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент Болгарії схвалив використання армії для захисту кордонів від біженців.