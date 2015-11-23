Британія прискорить закупівлю винищувачів F-35 - BBC
Британія прискорить процес закупівлі нових палубних бойових літаків для двох своїх авіаносців, які зараз будуються.
Про це рішення прем'єр-міністр Девід Кемерон оголосить у парламенті в рамках доповіді про оборонний бюджет, передає BBC Україна.
Це означає, що до 2023 року на озброєння надійдуть 24 американських винищувачі-бомбардувальники F-35, які базуватимуться на двох нових авіаносцях.
За словами міністра фінансів Джорджа Осборна, це зробить британські авіаносні сили другими за потужністю в світі після США.
Раніше уряд пропонував розмістити тільки вісім таких літаків на авіаносцях "Королева Єлизавета" і "Принц Уельський", будівництво яких триває.
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У своєму виступі в понеділок прем'єр-міністр, як очікується, оголосить про плани закупівлі загального числа 138 літаків F-35 протягом тривалого періоду часу.
Буде оголошено також про закупівлю нових розвідувальних літаків, які замінять старі літаки марки Nimrod, зняті з озброєння в рамках перегляду оборонного бюджету в 2010 році.
Раніше Джордж Осборн зобов'язався виділяти не менше 2% британського ВВП на цілі оборони в період до 2020 року, чого вимагає НАТО.
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Це означає, що протягом наступних п'яти військовий бюджет Британії зростатиме темпами, що перевищують на 0,5% загальний показник інфляції.