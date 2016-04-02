Європу очікують нові теракти - прем'єр Бельгії

Про це пише Європейська правда за інформацією Le Soir.

"Будуть подальші теракти в Єропі, і, можливо, навіть в Бельгії", - відзначив він.

За його словами, в країні залишається третій, передостанній, рівень терористичної загрози.

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"Ми повинні докласти всі зусилля , щоб поліпшити нашу здатність до дії в області безпеки", - додав він.

Раніше повідомлялося, що офіс прем'єр-міністра Бельгії був потенційною мішенню терористів.