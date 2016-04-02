Європу очікують нові теракти - прем'єр Бельгії

19:58, 02 квітня 2016
Світ
391 1

Прем'єр-міністр Бельгії заявив, що на Європу очікують подальші теракти.

REUTERS

Про це пише Європейська правда за інформацією Le Soir.

"Будуть подальші теракти в Єропі, і, можливо, навіть в Бельгії", - відзначив він.

За його словами, в країні залишається третій, передостанній, рівень терористичної загрози.

Читайте такожМайже 80% італійців найбільше бояться терактів у своїй країні - опитування

"Ми повинні докласти всі зусилля , щоб поліпшити нашу здатність до дії в області безпеки", -  додав він.

Раніше повідомлялося, що офіс прем'єр-міністра Бельгії був потенційною мішенню терористів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter