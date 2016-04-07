У Латвії заборонили ретрансляцію телеканалу "Росія-РТР"

Таке рішення в четвер, 7 квітня, прийняла Національна рада електронних ЗМІ Латвії, повідомляє Delfi.

Наголошується, що це рішення набуде чинності після публікації в газеті Latvijas Vēstnesis.

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Рада констатувала, що протягом 2015 року передачі "Росії-РТР" неодноразово порушували Закон про електронні засоби масової інформації та директиву ЄС про аудіовізуальні послуги.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський портал "Sputnik Латвія" отримав офіційне повідомлення про закриття ресурсу в доменній зоні .lv.