Латвія заблокувала російський пропагандистський ЗМІ
Російський портал "Sputnik Латвія" отримав офіційне повідомлення про закриття ресурсу в доменній зоні .lv.
Про це повідомило видання Delfi.lv з посиланням на прес-службу Sputnik.
Згідно з офіційним листом доменного реєстратора, який посилається на запит МЗС Латвії, "реєстрація доменного імені sputniknews.lv є порушенням умов постанови Ради ЄС про обмежувальні заходи у зв'язку із загрозою територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".
У листі йдеться, що порушення норм зазначеної постанови може стати підставою для притягнення до кримінальної відповідальності у відповідності з Кримінальним кодексом Латвійської Республіки.
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"Sputnik латиською мовою не порушував жодного пункту чинного законодавства Латвії та ЄС. Закриття ресурсу в доменній зоні .lv свідчить про пряму цензуру з боку влади Латвії. Таким чином влада Латвії безпосередньо порушує право ЗМІ на збір інформації та її розповсюдження", - вважає головний редактор Sputnik Маргарита Симоньян.
Нагадаємо, раніше влада Латвії депортувала в Росію британського журналіста Грема Філліпса, який співпрацював поза штатом з російськими пропагандистськими телеканалами Russia Today і "Звезда".