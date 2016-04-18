У Північній Кореї ввели заборону на пірсинг і "західний" одяг – ЗМІ

Влада КНДР перед з'їздом правлячої Трудової партії Кореї заборонила громадянам носити джинси та інший "західну одяг", а також пірсинг. Про це з посиланням на The Telegraph пише Lenta.ru.

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За словами місцевих журналістів, правило вступило в силу напередодні VII з'їзду Трудової партії, який має відбутися в травні. Поправки спрямовані проти "антисоціалістичних" настроїв, які можуть бути викликані подібним одягом і прикрасами.

Особливу увагу буде приділено провінціям Північний Хамген і Янгандо, що межують з Китаєм, де населення може піддатися впливу іноземних культурних трендів.

Вид громадян країни проконтролюють інспектори, які будуть шукати порушників на вулицях.

За інформацією японського журналіста Ісімару Дзіро, заборона триватиме, принаймні, до завершення з'їзду.

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Як відомо, раніше влада КНДР зобов'язала чоловічу частину населення стригтися, як лідер країни Кім Чен Ин, при цьому довжина волосся не повинна перевищувати двох сантиметрів. Жінкам рекомендували укладати зачіску за прикладом дружини правителя.