Туреччина стягнула додаткові танки на кордон із Сирією

12:19, 21 квітня 2016
Світ
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Туреччина стягнула додаткові танкові підрозділи до сирійського кордону.

Бронетехника турецкой армии на границе с Сирией / REUTERS

Як повідомляє Росбалт з посиланням на Hurriyet, нові танки з складу П'ятої танкової дивізії, а також гаубиці і 120-мм озброєння будуть дислоковані в провінції Кіліс. Метою групування заявлений захист від бойовиків "Ісламської держави", які все частіше обстрілюють територію країни з реактивних систем залпового вогню.

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