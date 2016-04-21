Туреччина стягнула додаткові танки на кордон із Сирією
12:19, 21 квітня 2016Світ
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Туреччина стягнула додаткові танкові підрозділи до сирійського кордону.
REUTERS
Як повідомляє Росбалт з посиланням на Hurriyet, нові танки з складу П'ятої танкової дивізії, а також гаубиці і 120-мм озброєння будуть дислоковані в провінції Кіліс. Метою групування заявлений захист від бойовиків "Ісламської держави", які все частіше обстрілюють територію країни з реактивних систем залпового вогню.
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