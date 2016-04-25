У Ємені вбито близько 800 бойовиків "Аль-Каїди" - коаліція
07:16, 25 квітня 2016Світ
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Урядові війська Ємену спільно з арабської коаліцією в ході спільних бойових дій на півдні країни ліквідували не менше 800 бойовиків терористичної організації «Аль-Каїда».
REUTERS
«Операція призвела до ліквідації більш ніж 800 членів „Аль-Каїди“ і деяких їхніх лідерів, у той час як іншим вдалося втекти», — уточнили представники коаліції, передає Росбалт за інформацією агентства SPA.
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Раніше урядові війська Ємену і ОАЕ увійшли в єменське портове місто Ель-Мукалла на сході країни, яке протягом року утримувалося місцевим крилом «Аль-Каїди».
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