У Ємені вбито близько 800 бойовиків "Аль-Каїди" - коаліція

«Операція призвела до ліквідації більш ніж 800 членів „Аль-Каїди“ і деяких їхніх лідерів, у той час як іншим вдалося втекти», — уточнили представники коаліції, передає Росбалт за інформацією агентства SPA.

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Раніше урядові війська Ємену і ОАЕ увійшли в єменське портове місто Ель-Мукалла на сході країни, яке протягом року утримувалося місцевим крилом «Аль-Каїди».