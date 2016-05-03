Експерти назвали країни, де переслідування за релігійною ознакою найсильніші

Про це з посиланням на доповідь Американської комісії з питань міжнародної свободи релігії повідомляє Радіо Свобода.

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Згідно з доповіддю Американської комісії з питань міжнародної свободи релігії, в 2015 році посилилися атаки терористичного угруповання Ісламської держави на християн і представників інших релігійних меншин. Зростає нетерпимість в Європі стосовно євреїв і мусульман, є спроби Пекіна обмежити діяльність різних релігійних конфесій. Саме ці приклади наводяться американськими урядовими експертами як негативні тенденції останніх років.

Серед країн, підданих критиці, такі союзники США, як Ірак, Пакистан, Єгипет, Індія, де в різній мірі порушуються права релігійних меншин, часом при потуранні влади. Головній критиці піддалися 17 країн, які включені до розряду найгірших порушників релігійних свобод. Серед них - М'янма, Іран, Північна Корея, Іран, Саудівська Аравія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан. У другому ряду порушників - Афганістан, Куба, Індія, Росія, де порушення, до яких мають стосунок уряди цих країн, розглядаються як "серйозні".

Повідомляється, що висновки, які містяться в цій доповіді, можуть стати підставою для введення штрафних санкцій та інших заходів з боку США щодо країн - порушників релігійних прав своїх громадян.