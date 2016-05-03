Опозиція Білорусі вимагає визнати улюблених байкерів Путіна екстремістами

Про це повідомили у прес-службі партії.

Так, приводом для звернення до прокуратури стали нещодавні скандальні висловлювання лідера московських "Нічних вовків" Олександра Залдостанова. Він 30 квітня, перебуваючи в Білорусі, заявив: "Білорусь - це Росія".

"Зухвала заява Залдостанова явно спрямована на невизнання Республіки Білорусь як незалежної держави і має на меті підрив територіальної цілісності нашої держави", - вважає Янукевич.

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Крім того, лідер БНФ наголосив, що заяви Залдостанова можуть бути свідченням створення ідеологічного фундаменту для підготовки гібридної війни проти Білорусі.

Нагадаємо, раніше двох російських мотоциклістів, які 30 квітня намагалися в'їхати через Білорусь, не пустили в Литву. На мотоциклах була радянська символіка, а їхні власники не могли вказати мету поїздки.