Російських байкерів з радянською символікою не пустили до Литви

Двох російських мотоциклістів, які 30 квітня намагалися в'їхати через Білорусь, не пустили до Литви. Про це заявив спікер Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс, з посиланням на BNS повідомляє Delfi.

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Він розповів, що мотоциклісти 1971 та 1979 р. не змогли вказати мету поїздки в Литву, а на одному з мотоциклів була радянська символіка.

"О пів на четверту на Мединінкському КПП прикордонники не пропустили двох російських мотоциклістів. Один їхав на мотоциклі Suzuki з російськими номерами, другий на Honda з російськими номерами, обох не впустили, оскільки у них не було документів, що підтверджують мету поїздки, вони не могли вказати мету поїздки", — розповів Мішутіс.

"На першому мотоциклі була радянська символіка, це була одна з причин, через яку його не впустили, були різні написи, п'ятикутна зірка", — додав він.

Мішутіс також розповів, що за попередньою інформацією, цих же мотоциклістів не впустили до Литви і минулого року в той же час — і таке рішення прийняли не тільки литовські, але й польські прикордонники.

Як повідомлялося, у квітні в Латвії був затриманий керівник регіонального відділення російського мотоклубу "Нічні вовки" Ігор Лакатош.

А навесні минулого року більше 10 російських мотоциклістів, можливо пов'язаних з поїздкою російських байкерів з Москви до Берліна з нагоди Дня перемоги, не впустили на територію Литви. Тоді їх не пропустила і Польща.