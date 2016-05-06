Близько 30 людей загинули внаслідок авіаударів по табору біженців у Сирії

Авіанальоти на табір для біженців біля містечка Сармада у провінції Ідліб поблизу кордону з Туреччиною були здійснені у четвер, 5 травня, передає Deutsche Welle.

Як повідомляє Сирійський моніторинговий центр за дотриманням прав людини, серед загиблих є жінки й діти, а кількість жертв може зрости, враховуючи важкі поранення, отримані тими, хто вижив. За свідченнями очевидців, внаслідок бомбувань згоріли близько 50 наметів та школа, повідомляє агентство Reuters. У таборі перебувають біженці переважно з Алеппо і Пальміри. За даними центру цивільної оборони на території, яка контролюється опозицією, жертвами авіаударів стали більше 30 осіб.

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Представники опозиції заявили, що два літаки армії Асада випустили по табору чотири ракети - дві з них впали неподалік від табору, спричинивши паніку, а ще дві - на його території.

У Білому домі засудили бомбардування. "Немає жодного виправдання для тих, хто здійснює авіаудари по безневинних мирних людях, які вже й так змушені були покинути свої домівки, рятуючись від насильства", - заявив у четвер, 5 травня, речник Білого дому Джош Ернест.