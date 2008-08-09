Грузія заявила про успіх наступу в Південній Осетії

Міністерство оборони Грузії стверджує, що грузинські підрозділи успішно продовжують наступ у Південній Осетії, повідомляють грузинські ЗМІ. Армія, за словами глави відомства Давида Кезерашвілі, не тільки не поступилася жодною раніше зайнятою позицією, а й продовжує займати нові.

Російські ЗМІ, у свою чергу повідомляють, що грузинські війська були вимушені залишити свої позиції в Цхінвалі, після того, як до міста підійшли підрозділи 58-ої армії. На ранок 9 серпня, за інформацією Міністерства оборони РФ, російські війська зайняли позиції на підступах до столиці і почали підготовку "операції з примусу до миру".