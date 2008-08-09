Міжнародний аеропорт Тбілісі працює в нормальному режимі

Евакуація не здійснюється ні з Тбіліського, ні з Батумського аеропорту, заявила міністр економічного розвитку Грузії Ека Шарашидзе журналістам.

Міністр у суботу відвідала Тбіліський міжнародний аеропорт, щоб, за її словами, упевнитися в безпеці роботи аеропорту, передає агентство "Новини-Грузія" .

Разом з представниками компанії ТАВ Шарашидзе оглянула аеропорт. За її словами, він працює в звичайному режимі, виконуються всі рейси, працюють всі магазини і кафе.

Шарашидзе повідомила також, що і Батумський аеропорт працює в звичайному режимі, перед розмовою з журналістами там зробив посадку літак Турецьких авіаліній.