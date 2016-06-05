ЗМІ оприлюднили подробиці нападу на військову частину в Казахстані

У документі йдеться, що у 14:35 за місцевим часом (12:35 за Києвом.- ред.) 10-15 збройних дробовиками людей, використовуючи автобус MAN, протаранили ворота КПП військової частини і пішки пішли до бази зберігання. По тривозі був піднятий внутрішній караул і черговий підрозділ. Кілька нападників забігли в штаб, але черговому по частині вдалося закрити всі збройові кімнати, передає Lenta.ru.

Читайте такожКамера зафіксувала озброєну групу людей в казахстанському АктобеПотім нападники побігли у бік автопарку, попутно застреливши одного з офіцерів і поранивши начальника внутрішньої варти. У парку нападники вступили в перестрілку з вартовими, убивши одного військовослужбовця-контрактника. Солдати в свою чергузмогли ліквідувати двох ваххабітів (так зловмисники називаються в тексті). Після цього, як зазначається в документі, бандити залишили територію частини, захопили автобус і поїхали у бік селища Махамбетовка, що знаходиться в 15 км від Актобе.