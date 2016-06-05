У Казахстані при нападі на магазин і військову частину загинули 6 осіб, 10 поранених

Як повідомляє МВС Казахстану, за попередніми даними, вдень у відділення поліції Актюбінської області надійшло повідомлення про напад на магазин зброї "Паллада", передає Бі-бі-сі.

В ході нападу продавець магазину був убитий, ще один - поранений. Через годину стало відомо про напад на військову частину.

"У військовій частині при відбитті нападу загинув офіцер і один військовослужбовець-контрактник, дев'ять військовослужбовців поранені", - повідомив прес-секретар МВС Казахстану Алмас Садубаев.

За його словами, нападники, ймовірно, є прихильниками радикальних течій. Один з тих, які почали перестрілку затриманий, троє вбиті і один поранений.