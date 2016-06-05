У Казахстані при нападі на магазин і військову частину загинули 6 осіб, 10 поранених
18:28, 05 червня 2016Світ
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Внаслідок нападу на магазин і військову частину в казахстанському місті Актобе загинули 6 осіб, у тому числі троє нападників, ще 10 отримали поранення.
У Казахстані стався напад на військову частину \ rabstol.net
Як повідомляє МВС Казахстану, за попередніми даними, вдень у відділення поліції Актюбінської області надійшло повідомлення про напад на магазин зброї "Паллада", передає Бі-бі-сі.
В ході нападу продавець магазину був убитий, ще один - поранений. Через годину стало відомо про напад на військову частину.
"У військовій частині при відбитті нападу загинув офіцер і один військовослужбовець-контрактник, дев'ять військовослужбовців поранені", - повідомив прес-секретар МВС Казахстану Алмас Садубаев.
За його словами, нападники, ймовірно, є прихильниками радикальних течій. Один з тих, які почали перестрілку затриманий, троє вбиті і один поранений.
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