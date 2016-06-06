Помер російський актор Олексій Жарков

Про це повідомляється на сайті Спілки кінематографістів Росії. "Пішов дивно талановитий артист, скромний, добрий чоловік", - йдеться в повідомленні.

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На початку березня у актора стався інсульт. У 2012 році він вже переносив його з тимчасовим паралічем.

У творчій біографії актора понад 130 ролей в кіно, в тому числі у фільмах "Нічна пригода", "Кримінальний талант", "В'язень замку Іф", "Імітатор" і "Не будіть сплячу собаку".

Актор народився в Москві і закінчив Школу-студію МХАТ. У 1971-1988 роках він працював у Театрі ім. Єрмолової, потім перейшов в МХТ ім. Чехова, а в 2000 році знову повернувся на колишнє місце.