Помер російський актор Олексій Жарков
16:45, 06 червня 2016Світ
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Російський актор театру і кіно Олексій Жарков помер на 69-му році після тривалої хвороби.
На початку березня у актора стався інсульт / medikforum.ru
Про це повідомляється на сайті Спілки кінематографістів Росії. "Пішов дивно талановитий артист, скромний, добрий чоловік", - йдеться в повідомленні.
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На початку березня у актора стався інсульт. У 2012 році він вже переносив його з тимчасовим паралічем.
У творчій біографії актора понад 130 ролей в кіно, в тому числі у фільмах "Нічна пригода", "Кримінальний талант", "В'язень замку Іф", "Імітатор" і "Не будіть сплячу собаку".
Актор народився в Москві і закінчив Школу-студію МХАТ. У 1971-1988 роках він працював у Театрі ім. Єрмолової, потім перейшов в МХТ ім. Чехова, а в 2000 році знову повернувся на колишнє місце.
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