МЗС Німеччини терміново викликав "на килим" посла Туреччини

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Reuters.

"У розмові йшлося про традиційно тісны і довірливы відносини між Німеччиною і Туреччиною було відзначено, що останні висловлювання про німецьких депутатів не відповідають цьому і сприйняті з нерозумінням", - заявили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що парламент Німеччини ухвалив резолюцію про визнання геноциду вірмен, назвавши дії Османської імперії щодо вірмен 1915 року геноцидом.

Туреччина відкликала посла з Німеччини за визнання геноциду вірмен.

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим назвав ухвалення резолюції Бундестагу про визнання геноциду вірмен помилковим рішенням.