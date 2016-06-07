МЗС Німеччини терміново викликав "на килим" посла Туреччини

21:29, 07 червня 2016
Світ
6434 0

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало повіреного посольства Туреччини для бесіди про реакцію турецькою влади на визнання депутатами Бундестагу геноциду вірмен.

REUTERS

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Reuters.

"У розмові йшлося про традиційно тісны і довірливы відносини між Німеччиною і Туреччиною було відзначено, що останні висловлювання про німецьких депутатів не відповідають цьому і сприйняті з нерозумінням", - заявили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що парламент Німеччини ухвалив резолюцію про визнання геноциду вірмен, назвавши дії Османської імперії щодо вірмен 1915 року геноцидом.

Туреччина відкликала посла з Німеччини за визнання геноциду вірмен.

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим назвав ухвалення резолюції Бундестагу про визнання геноциду вірмен помилковим рішенням.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter