МЗС Німеччини терміново викликав "на килим" посла Туреччини
21:29, 07 червня 2016Світ
6434 0
Міністерство закордонних справ Німеччини викликало повіреного посольства Туреччини для бесіди про реакцію турецькою влади на визнання депутатами Бундестагу геноциду вірмен.
REUTERS
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Reuters.
"У розмові йшлося про традиційно тісны і довірливы відносини між Німеччиною і Туреччиною було відзначено, що останні висловлювання про німецьких депутатів не відповідають цьому і сприйняті з нерозумінням", - заявили у відомстві.
Раніше повідомлялося, що парламент Німеччини ухвалив резолюцію про визнання геноциду вірмен, назвавши дії Османської імперії щодо вірмен 1915 року геноцидом.
Туреччина відкликала посла з Німеччини за визнання геноциду вірмен.
Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим назвав ухвалення резолюції Бундестагу про визнання геноциду вірмен помилковим рішенням.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter