У США загинув голлівудський актор зі "Стартрека"

Інформацію про це підтвердила представник артиста Дженніфер Аллен, передає Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

За даними TMZ, тіло Єльчина біля будинку в долині Сан-Фернандо (штат Каліфорнія) знайшли його друзі, які занепокоїлися відсутністю актора на запланованій зустрічі. Труп був затиснутий між автомобілем і цегляною поштовою скринькою, встановленою на воротах.

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Артист відомий за роллю пілота зорельота "Ентерпрайз" Павла Чехова в стрічках "Зоряний шлях" і "Стартрек: Відплата". У липні в прокат має вийти "Стартрек: Нескінченність" за його участю. Крім цього, актор також зіграв у стрічках "Альфа Дог", "Термінатор: І прийде рятівник", "Нью-Йорку, я люблю тебе" та інших.

Єльчин народився 11 березня 1989 року в Ленінграді в єврейській родині. Його батьки, Віктор Єльчин та Ірина Коріна, були професійними фігуристами у парному катанні. Коли Антону було півроку, вони переїхали до США. У кінці 1990-х Єльчин почав зніматися у фільмах і телесеріалах, як стверджував він сам, пробувався на роль Гаррі Поттера.

Раніше УНІАН повідомляв, що Мічу Месарош, який грав інопланетянина Альфа в однойменному комедійному серіалі, помер у віці 76 років.