Помер актор, який грав Альфа в однойменному серіалі

У кінці минулого тижня актор-карлик був знайдений непритомним на підлозі у його ванній кімнаті і був доставлений до лікарні Лос-Анжелеса, де він перебував у комі, повідомляє ТСН з посиланням на Daily Mail.

Менеджер Месароша Денніс Варга розповів, що актор мав проблеми зі здоров'ям після того, як вісім років тому переніс інсульт.

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Мічу Месарош найбільше відомий за своєю роллю дружнього інопланетянина на ім'я Альф у комедійному фантастичному серіалі 1980-х років. У перші сезони Мічу повністю одягав костюм свого персонажа, коли було необхідно зняти його у повний зріст. Але у більшості серій використовувався костюм лише верхньої частини тіла.

У місті Хоторн в Каліфорнії у 1980-х роках його ім'ям називалася найкоротша вулиця.

Востаннє Месарош з'являвся на екранах кіно у 1993 році, він грав у фільмі жахів "Варлок: Армагеддон".

Нагадаємо, ц кінці березня у США помер президент Гільдії кіноакторів і федерації теле - і радіо-артистів США (SAG-AFTRA) Кен Ховард.