Командувач військовими США в Багдаді: заяви про звільнення Фаллуджі від ІД перебільшені

Про це заявив командувач американського військового контингенту в Багдаді полковник Крістофер Гарвер, передає Російська служба ВВС.

Читайте такожСпостерігачі: в боях біля оплоту ІД у Сирії війська Асада зазнали поразки

За його словами, іракські війська поки змогли відбити у бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава" лише третю частину міста Фаллуджа.

Нагадаємо, у вівторок іракські війська заявили, що вибили сили "Ісламської держави" з двох північних районів Ель-Фаллуджі. В цілому великомасштабна операція в місті почалася в кінці травня. Контроль над містом іракським військовим вдалося встановити після майже чотирьох тижнів боротьби. У п'ятницю прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді заявив про перемогу після того, як спецназівці увійшли в центр міста, захопивши урядові будівлі і центральну лікарню.

Армія Іраку діє за підтримки авіації міжнародної коаліції і американських військових, які проводять навчання іракських бійців.