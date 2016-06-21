Командувач військовими США в Багдаді: заяви про звільнення Фаллуджі від ІД перебільшені

22:02, 21 червня 2016
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Поки що в ісламістів відбили тільки третину міста.

REUTERS

Про це заявив командувач американського військового контингенту в Багдаді полковник Крістофер Гарвер, передає Російська служба ВВС.

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За його словами, іракські війська поки змогли відбити у бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава" лише третю частину міста Фаллуджа.

Нагадаємо, у вівторок іракські війська заявили, що вибили сили "Ісламської держави" з двох північних районів Ель-Фаллуджі. В цілому великомасштабна операція в місті почалася в кінці травня. Контроль над містом іракським військовим вдалося встановити після майже чотирьох тижнів боротьби. У п'ятницю прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді заявив про перемогу після того, як спецназівці увійшли в центр міста, захопивши урядові будівлі і центральну лікарню.

Армія Іраку діє за підтримки авіації міжнародної коаліції і американських військових, які проводять навчання іракських бійців.

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