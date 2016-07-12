Тереза Мей очолить уряд Великобританії вже 13 липня

В цей самий день чинний голова уряду Девід Кемерон залишить цю посаду, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Девід Кемерон повідомив, що сьогодні востаннє головуватиме на засіданні уряду. А вже наступного дня формально надасть королеві Єлизаветі ІІ своє прохання про відставку.

Заява Кемерона може означати кінець конфлікту в лавах Консервативної партії Великобританії, що розпочався практично одразу після оголошення результатів референдуму щодо членства Великобританії в Євросоюзі. Тереза Мей уже встигла пообіцяти, що втілюватиме в життя бажання британців залишити Євросоюз. "Brexit лишається Brexit", - заявила вона і додала, що зробить із виходу з ЄС історію "успіху".

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Терезу Мей вже офіційно обрано лідером Консервативної партії країни після того, як її єдина конкурентка на посаді - статс-секретар міністерства енергетики Великобританії Андреа Лідсом - відмовилась від участі в боротьбі за партійне лідерство.