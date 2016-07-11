Останній крок до прем'єрства: Тереза Мей обрана головою правлячої партії Британії

Сама Мей заявила, що обрання на посаду лідера торі є для неї великою честю, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Вона також зазначила, що її першим завданням на новій посаді стане пошук найкращого варіанту виходу Британії з ЄС.

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У понеділок Мей стала єдиним кандидатом на пост прем'єр-міністра країни після того, як її єдиний суперник - Андреа Ледсом - відмовилася продовжувати боротьбу за пост лідера Консервативної партії і прем'єра.

Чинний прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон оголосив, що в середу офіційно подасть королеві заяву про відставку. Він оголосив про рішення подати у відставку після референдуму, на якому виборці висловилися за вихід Британії з складу Євросоюзу. Кемерон виступав за те, щоб Британія залишилася в ЄС.