Останній крок до прем'єрства: Тереза Мей обрана головою правлячої партії Британії
Глава міністерства внутрішніх справ Британії Тереза Мей стала лідером Консервативної партії країни, повідомив голова партійного комітету Грем Бреді.
Сама Мей заявила, що обрання на посаду лідера торі є для неї великою честю, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Вона також зазначила, що її першим завданням на новій посаді стане пошук найкращого варіанту виходу Британії з ЄС.
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У понеділок Мей стала єдиним кандидатом на пост прем'єр-міністра країни після того, як її єдиний суперник - Андреа Ледсом - відмовилася продовжувати боротьбу за пост лідера Консервативної партії і прем'єра.
Чинний прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон оголосив, що в середу офіційно подасть королеві заяву про відставку. Він оголосив про рішення подати у відставку після референдуму, на якому виборці висловилися за вихід Британії з складу Євросоюзу. Кемерон виступав за те, щоб Британія залишилася в ЄС.