Помер екс-президент невизнаної Сербської Країни Горан Хаджич

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Tanjug.

Хаджич помер після тривалої боротьби з раком в місті Нові-Сад. Відзначається, що в останні два місяці стан його здоров'я різко погіршився.

Республіка Сербська Країна існувала з 1991 по 1995 роки на території Хорватії. Хаджич очолював невизнану сербську державу з 1992 по 1994 роки.

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У 2004 році відносно політика почався військовий трибунал. В цей же час Міжнародний трибунал по колишній Югославії звинуватив його у військових злочинах і злочинах проти людяності, зокрема, у вбивстві хорватів та інших осіб не сербської національності.

Через сім років його заарештували, а в 2014 році судові слухання щодо Хаджича припинилися, оскільки у нього діагностували пухлину головного мозку, яку неможливо було прооперувати.

Рік тому суд відпустив його на свободу заради лікування. А в квітні 2016 року слухання зупинилися на невизначений термін із-за стану здоров'я політика.