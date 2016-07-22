У місті орудують троє стрільців - поліція Мюнхена
21:59, 22 липня 2016Світ
1166 0
Поліція Мюнхена має інформацію про трьох можливих стрільців, які влаштували стрілянину в центрі міста. Жодного з них наразі не затримано. Осіб злочинців також не встановлено.
REUTERS
Про те, що троє можливих терористів є різними людьми, поліцейські дійшли висновку після аналізу свідчень очевидців, пише ТСН.ua.
Як зазначається, кожен із нападників озброєний вогнепальною зброєю. Операцію з пошуку та затримки силовики проводять по всьому місту.
Читайте такожУ мережі з'явилося відео стрілянини біля мюнхенського McDonald's
Як повідомляв УНІАН, стрілянина, в результаті якої загинули троє осіб, сталася в торговому центрі Olympic.
На даний момент в Мюнхені повністю призупинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter