У місті орудують троє стрільців - поліція Мюнхена

Про те, що троє можливих терористів є різними людьми, поліцейські дійшли висновку після аналізу свідчень очевидців, пише ТСН.ua.

Як зазначається, кожен із нападників озброєний вогнепальною зброєю. Операцію з пошуку та затримки силовики проводять по всьому місту.

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Як повідомляв УНІАН, стрілянина, в результаті якої загинули троє осіб, сталася в торговому центрі Olympic.

На даний момент в Мюнхені повністю призупинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці.