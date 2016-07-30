Вибори в США: Клінтон збільшила відрив від Трампа за популярністю

Це випливає з результатів опитування, проведеного агентством Reuters і міжнародним соціологічним центром Ipsos, повідомляє РБК.

Згідно з даними опитування, за Клінтон готові віддати свої голоси 40,5% опитаних. Трампу висловили симпатію 34,6% респондентів. Таким чином, Клінтон випереджає Трампа на 6%, зміцнивши свої показники з попереднього дослідження.

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Попереднє опитування, що показало дані на 22 липня, зареєструвало максимальне з травня скорочення відставання Трампа від Клінтон. Цей показник становив 3%. За результатами на 16 липня колишня держсекретар випереджала Трампа на 7%, а на початку липня - на 13%.

Зростання популярності Хілларі Клінтон відбувається на тлі серії хакерських атак на сервіси Демократичної партії. 30 липня політична організація підтвердила злом доступу до своєї програми аналізу даних, якої використовує Національний комітет демократів і штаб кандидата від Демократичної партії.