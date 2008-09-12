Знову пожежа у тунелі під Ла-Маншем: чадним газом отруїлися 12 людей
08:48, 12 вересня 2008Світ
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Причина - займання вантажівки з хімікатами
Пожежу у тунелі під Ла-Маншем, що з`єднує Францію з Великою Британією, ліквідовано.
Як повідомляє SkyNews, внаслідок пожежі постраждали 12 осіб. Усі вони отруїлись чадним газом, проте стан їхнього здоров`я не викликає побоювань. Всього з тунеля було евакуйовано понад 30 осіб.
Причиною пожежі стало займання вантажівки з хімікатами, що прямувала із Франції до Великої Британії, відзначає "Газета.ру".
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