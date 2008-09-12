Знову пожежа у тунелі під Ла-Маншем: чадним газом отруїлися 12 людей

08:48, 12 вересня 2008
Світ
718 0

Причина - займання вантажівки з хімікатами

Пожежу у тунелі під Ла-Маншем, що з`єднує Францію з Великою Британією, ліквідовано.

Як повідомляє SkyNews, внаслідок пожежі постраждали 12 осіб. Усі вони отруїлись чадним газом, проте стан їхнього здоров`я не викликає побоювань. Всього з тунеля було евакуйовано понад 30 осіб.

Причиною пожежі стало займання вантажівки з хімікатами, що прямувала із Франції до Великої Британії, відзначає "Газета.ру".

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter