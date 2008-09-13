У Каліфорнії зіткнулися пасажирський та товарний потяги: 20 загиблих

Від 10 до 20 осіб загинули й від 50 до 100 отримали поранення в результаті зіткнення поїздів у американському штаті Каліфорнія.

Як передає ІТАР-ТАСС, 15 постраждалих перебувають у критичному стані.

На місці аварії поблизу міста Четсуорт у долині Сан-Фернандо поблизу Лос-Анджелеса в Каліфорнії зараз ще триває пошуково-рятувальна операція.

Пасажирський поїзд компанії "Метролінк" відправився з центру Лос-Анджелеса в напрямку міста Мурпарк у долині Сан-Фернандо близько 15.40 у п`ятницю за часом Тихоокеанського узбережжя США. За годину з невстановленої поки причини сталося його зіткнення з товарним поїздом. Судячи з усього, дала збій сигнальна система й система екстреного запобігання зіткненням залізниці, вважають експерти. Декілька пасажирських вагонів перекинулися.

У рятувальній операції задіяно сотні пожежників, декілька десятків реанімаційних автомобілів й понад 10 вертольотів екстрених служб.