У Бельгії сталася стрілянина в кафе

Про це повідомляє VTM.

За інформацією поліції, стрілця було ліквідовано.

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Обставини події на даний момент невідомі.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня озброєний сокирою і ножем 17-річний біженець з Афганістану напав на пасажирів приміського поїзда, який прямував у Вюрцбург, внаслідок постраждали 15 осіб. Після нападу злочинець зірвав стоп-кран і спробував втекти, проте був затриманий бійцями спецназу і ліквідований.