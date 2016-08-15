У Бельгії сталася стрілянина в кафе
21:38, 15 серпня 2016Світ
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В одному з кафе бельгійського міста Гент сталася стрілянина.
REUTERS
Про це повідомляє VTM.
За інформацією поліції, стрілця було ліквідовано.
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Обставини події на даний момент невідомі.
Як повідомляв УНІАН, 18 липня озброєний сокирою і ножем 17-річний біженець з Афганістану напав на пасажирів приміського поїзда, який прямував у Вюрцбург, внаслідок постраждали 15 осіб. Після нападу злочинець зірвав стоп-кран і спробував втекти, проте був затриманий бійцями спецназу і ліквідований.
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